Middenschool bouwt turnzaal om tot activerende leerruimte Frank Eeckhout

13 september 2020

08u57 1 Geraardsbergen Middenschool Geraardsbergen heeft haar turnzaal omgebouwd tot een activerende schoolruimte. “In de turnzaal worden nu de uren Atelier ingericht", zegt directeur Betty Gierts.

Met een stijgend aantal leerlingen zit Middenschool Geraardsbergen duidelijk in de lift. “Vorig schooljaar telden we 40 leerlingen extra en dit schooljaar staat de teller al 60. De school telt nu 460 leerlingen voor de twee schooljaren van de eerste graad. Die groei zorgt ervoor dat we ook nood hebben aan extra klasruimte. Omdat te verwezenlijken zijn we creatief geweest en hebben we de turnzaal wat verbouwd. Daar worden de lessen Atelier gegeven. In Atelier wordt zowel aan uitbreiding als aan remediëring gewerkt. Ook de transversale eindtermen zoals burgerschap en sociaal-relationele competenties komen hier aan bod", zegt directeur Betty Gierts.