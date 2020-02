Met dieren, over water en wegen en met het wiel: Krakelingenstoet kiest voor Transport Frank Eeckhout

11 februari 2020

13u21 5 Geraardsbergen Het Krakelingencomité kiest dit jaar voor het thema Transport. “Dat werd uitgewerkt in vier thema’s: transport met dieren, transport over wegen, transport over het water en transport met het wiel. “De toeschouwers mogen zich verwachten aan een indrukwekkende stoet met meer dan 1.000 figuranten", zegt Frederika Schollaert.

Op zondag 23 februari viert Geraardsbergen opnieuw het dubbelfeest van Krakelingen en Tonnekensbrand. Om 15 uur vertrekt de historische stoet met meer dan 1.000 participanten in de wijk Hunnegem. “Verwacht je aan een indrukwekkende stoet met ridders en boeren die op kruistocht vertrekken, een achttiende eeuwse barge of binnenschip, een negentiende eeuwse diligence, een twintigste eeuwse tram en een selectie van kinderkoetsen en fietsen door de eeuwen heen. Het is de technische dienst van de stad die weer garant staat voor de prachtige decors", verklapt Frederika Schollaert.

Adam en Eva

Als speciale gasten ontvangt Geraardsbergen enkele hoofdrolspelers van de film ‘Adam en Eva’ op de tribune. “Robrecht Vanden Thoren, bekend van de VTM-reeks ‘Wat Als?’ en de bekroonde film ‘Hasta la vista’, Bob De Moor, acteur uit De Smaak van De Keyser, Stille Waters en Familie en Peggy Schepens, docente in de Kunstacademie in Geraardsbergen, zijn de bekendste namen. We verwelkomen ook 25 slechthorenden op de tribune met dank aan Eva Gossye, die opnieuw de taak van Tolk Vlaamse gebarentaal op zich zal nemen. En voor de verzamelaars is er ook dit jaar goed nieuws want er is een nieuwe Krakelingenpin. Vanaf 14 uur worden ze samen met het programmaboekje uitgedeeld aan de eerste 1.000 toeschouwers. De commentatoren kan je vinden op de plaatsen waar de Visit Geraardsbergen beachflag te zien is", zegt Schollaert.

Walmkebrand

Na de stoet is er rond 16.45 uur de jaarlijkse krakelingenworp op de top van de Oudenberg. “De deken en het gemeentebestuur drinken visjes en gooien duizenden krakelingen in de menigte. Wie een klein papiertje in zijn krakeling vindt, mag zich de winnaar van het gouden krakelingenjuweel noemen. Om 19.30 uur verzamelen we opnieuw op de Oudenberg, waar je getrakteerd wordt op een kommetje warme soep. Volkskunstgroep Nele zorgt voor dans en muziek. Stipt om 20 uur wordt het ‘Tonnekensbrand’ aangestoken. Dit vreugdevuur verjaagt de winter en verwelkomt de lente. De deelgemeenten en omliggende dorpen beantwoorden het vuur met een ‘Walmkebrand’. Tot slot worden de toortsen aangestoken en door de bevolking meegedragen naar de binnenstad waar er verder gefeest wordt", voegt schepen van Cultuur Ann Panis daar nog aan toe.