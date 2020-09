Meldpunt voor huisartsen van patiënten met een coronabesmetting in een kwetsbare situatie Frank Eeckhout

24 september 2020

18u24 0 Geraardsbergen De lokale besturen Geraardsbergen en Ninove, de Huisartsenkring en de Eerstelijnszone Dender Zuid hebben het initiatief genomen om een ‘Meldpunt kwetsbare situaties’ op te zetten. “Het doel van het meldpunt is om patiënten waarvan de huisarts vaststelt dat er een ernstig sociaal, taal- of cognitief probleem is dat het hen moeilijk maakt om de quarantaine na te leven, extra te ondersteunen”, verduidelijkt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Huisartsen die aan hun patiënt de diagnose moeten geven dat er een coronabesmetting is en quarantaine moeten voorschrijven, zijn er niet altijd gerust in dat hun boodschap goed wordt begrepen en uitvoerbaar is. Daarom werd nu een meldpunt opgericht waar deze huisartsen terechtkunnen. Door toe te stemmen in een aanmelding bij het meldpunt, wordt de patiënt gecontacteerd door een maatschappelijk werker en extra ondersteunt als die daar behoefte aan heeft. “We kunnen ons voorstellen dat de sociale situatie van een besmet persoon niet toelaat dat men bijvoorbeeld quarantainevoorschriften naleeft. Sociale bijstand kan daaraan verhelpen en het overbrengen van het virus bemoeilijken", zegt Guido De Padt. Het meldpunt is enkel voor huisartsen of artsen van een CLB.