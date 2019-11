Meesters en juffen lezen verhaaltjes voor tijdens ontbijt Frank Eeckhout

14u16 3 Geraardsbergen De lessen in het Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen zagen er woensdagochtend anders uit dan normaal. “Geen reken- of taallessen, maar samen ontbijten en luisteren naar verhaaltjes", laten de leerkrachten weten.

Tijdens de Voorleesweek zet het Sint-Jozefsinstituut het belang van voorlezen in de kijker. “Dit jaar is de aandacht gevestigd op voorleesrituelen. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt of elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf. We proberen van voorlezen een vaste gewoonte te maken. De kinderen genoten van hun lekker, gezond ontbijt alsook van de sfeervolle verhalen", klinkt het.