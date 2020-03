Meer dan 800 leerlingen maken deze maand kennis met de bib Frank Eeckhout

03 maart 2020

Meer dan 800 leerlingen uit de lagere scholen in Geraardsbergen maken deze maand kennis met de bibliotheek.

Naar aanleiding van de jaarlijkse Jeugdboekenmaand in maart, nodigt de bibliotheek van Geraardsbergen opnieuw alle lagere klassen uit voor een bibliotheekrondleiding. Maar liefst veertig klassen zullen aan de hand van een quiz over kunst, waarvoor ze de antwoorden zelf moeten opzoeken, de bib beter leren kennen. Daarnaast zullen nog eens 300 leerlingen uit het tweede en derde leerjaar voorstellingen bijwonen van ‘De Leesbeesten’ met actrice Ann Ceurvels. Het eerste leerjaar van Sint-Lutgardis uit Zandbergen beet dinsdag de spits af in het bijzijn van schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld).