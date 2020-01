Meer dan 60 muzikanten spelen samen hoorn op in Sint-Machariuskerk Frank Eeckhout

20 januari 2020

09u10 3 Geraardsbergen Meer dan 60 muzikanten uit Vlaanderen spelen op zaterdag 25 januari samen hoorn in de Sint-Machariuskerk in Geraardsbergen.

De Kunstacademie van Geraardsbergen organiseert op zaterdag 25 januari de vijfde editie van Masterclass@Dender. Meer dan 60 hoornisten (leerlingen en leraren) uit de academies van Mol, Noord-Limburg, Ronse, Zottegem, Lier, Wilrijk, Tielt, Knokke-Heist, Deinze en Geraardsbergen schreven in voor workshops onder leiding van docenten van Hogeschool Gent Conservatorium.

Masterclass@dender is een samenwerking en uitwisseling tussen de Kunstacademie, Kunstkrak vzw, Stad Geraardsbergen en Hogeschool Gent Conservatorium. Elk jaar staat een ander instrument centraal. Na gitaar, hobo, klarinet en orgel is het nu de beurt aan de hoorn. “In dit initiatief komen leerlingen van verschillende academies samen om hun passie voor muziek te delen. Ze spelen niet enkel samen, maar ze gaan ook in dialoog met elkaar", zegt directeur Marc Van den Borre.

De hele dag wordt in kleine groepen gemusiceerd in verschillende masterclasses onder leiding van docenten Rik Vercruysse en Jeroen Billiet van het conservatorium. Er wordt een compositie gespeeld van Dirk Brossé. Jan Coppens, oud-leerling van de Kunstacademie, creëerde een muziekstuk dat gespeeld zal worden met de meest ervaren deelnemers. Om 17 uur is er een slotconcert door deelnemers en docenten in de Sint-Machariuskerk van Geraardsbergen.