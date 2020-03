Medewerker WZC Baronie van Boelare test positief op COVID-19 Frank Eeckhout

14u38 616 Geraardsbergen In woonzorgcentrum Baronie van Boelare in de Kasteeldreef in Geraardsbergen worden bijkomende maatregelen getroffen nadat een medewerker positief testte op COVID-19. De bewoners testten voorlopig allemaal negatief.

Binnen Baronie van Boelare werd een medewerker positief bevonden op COVID-19. Deze medewerker is tewerkgesteld in het woonzorgcentrum in de Kasteeldreef. In de andere voorzieningen ‘t Cautervelt, Ter Linden, ‘t Hooghvelt en De Vrijheid zijn er tot vandaag op geen besmettingen vastgesteld. “Tijdens onze dagelijkse preventieve controle van de lichaamstemperatuur bij ons personeel, hebben we vastgesteld dat één medewerker verhoging had. We hebben de medewerker meteen naar huis gestuurd en die heeft sindsdien het woonzorgcentrum niet meer betreden. Na controle bleek dat de medewerker besmet was met het coronavirus. Het blijft voorlopig bij die ene besmetting, want geen enkele bewoner vertoont momenteel symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus. Alle medewerkers, familieleden van bewoners en de officiële instanties werden meteen op de hoogte gebracht. We hebben meteen ook extra maatregelen ingevoerd. We stellen dan ook alles in het werk om de bewoners te beschermen zonder dat de zorg in het gedrang komt. We laten echt niets aan het toeval over", verzekert algemeen directeur Maarten Van Nieuwenhove.