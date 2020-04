Medewerker COVID-19 in WZC Denderoord Frank Eeckhout

16 april 2020

09u07 0 Geraardsbergen Bij een medewerker van woonzorgcentrum Denderoord in Geraardsbergen is COVID-19 vastgesteld. De familie van de bewoners en alle medewerkers van het WZC werden hiervan op de hoogte gebracht.

Deze vaststelling brengt het woonzorgcentrum in een volgende fase van het crisisplan. “We staan voortdurend in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, en onze zorgteams werken intensief samen met onze coördinerend en raadgevend geneesheer om de gevolgen maximaal in te perken. Om de draagwijdte en de perceptie van de situatie correct weer te geven en onnodige ongerustheid te voorkomen, wil het lokaal bestuur transparant blijven communiceren over de verdere ontwikkelingen. Verder roepen we als stadsbestuur nogmaals op om de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid stipt op te volgen: regelmatig de handen wassen, ‘blijf in uw kot’ en social distancing blijven belangrijke aanbevelingen", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).