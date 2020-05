Marnixring schenkt mondmaskers aan Geraardsbergse zorginstellingen Frank Eeckhout

20 mei 2020

09u10 0 Geraardsbergen Marnixring Vlaamse Ardennen schenkt 2.000 mondmaskers aan drie Geraardsbergse zorginstellingen. Ondersteunings- en zorgcentrum Sint-Vincentius, Thuisverpleging Hunnegem en woonzorgcentrum Stil Geluk ontvingen elk een doos met maskers.

Met de schenking treedt de lokale afdeling van de Marnixring buiten haar vertrouwde werkveld, want in normale tijden ondersteunt de serviceclub de Nederlandse taal en cultuur. “Gezien de uitzonderlijke situatie geven we met plezier een ruimere invulling aan onze kerntaken”, laat de delegatie onder leiding van voorzitter Ilse Roggeman weten. Daan Lippens en Ann Taelemans namen de maskers namens OZC Sint-Vincentius dankbaar in ontvangst. “Alle zorgvoorzieningen wachten af wat het effect zal zijn van de versoepelde maatregelen. We wapenen ons alvast tegen een tweede golf van besmettingen later dit jaar. De maskers zullen dus goed van pas komen.”