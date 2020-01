Markvallei erkend als natuurgebied Frank Eeckhout

12 januari 2020

11u50 0 Geraardsbergen Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft de Markvallei officieel erkend als natuurreservaat. Door deze erkenning ontvangt Natuurpunt vanaf dit jaar jaarlijks beheersubsidies.

Minister Demir werkte op minder dan drie maanden tijd alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weg. Maar liefst 682,5 ha extra natuur komt zo onder effectief natuurbeheer. Waaronder ook de Markvallei in Geraardsbergen. Natuurpunt zal instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. N-VA Geraardsbergen is zeer tevreden met het werk van minister Demir. “Door de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de Marvallei verder te verhogen. Dit is een win-win dus voor mens én natuur in onze gemeente”, zegt N-VA gemeenteraadslid Ilse Roggeman.