Mannen en vrouwen met beperking aan de visvijver: “Kom visje, kom bij mij!” Frank Eeckhout

19 juni 2019

18u31 0 Geraardsbergen Vissen voor beginners, maar dan voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan enthousiasme geen gebrek woensdagnamiddag rond de visvijver aan het kasteel van Viane. “Het leek ons een leuk idee ook deze mensen eens de kans te geven om een hengel uit te slaan”, zegt initiatiefnemer Dirk Maes.

Wil je weten wat intens geluk is? Ga eens vissen met mensen met een verstandelijke beperking. De reactie nadat ze hun eerste, tweede en zelfs derde vis aan de haak slaan, is onnavolgbaar. Dat intens geluk vond je woensdagnamiddag aan de oevers van de visvijver aan het Kasteel van Viane. Het waren de mensen van Hengelsport Pajottenland die zeven bewoners van Ondersteunend Zorgcentrum (OZC) Sint-Vincentius in Viane hadden uitgenodigd voor een initiatie hengelvissen. “In onze winkel krijgen we wel eens mensen met een beperking over de vloer. We merken vaak dat ook zij interesse hebben in de hengelsport. Daarom het idee om deze mensen een initiatie hengelvissen aan te bieden. Uit de reacties van de deelnemers kunnen we afleiden dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is. We gaan dit in de toekomst trouwens ook doen met kansarme kinderen”, vertelt Dirk Maes.

De begeleiders van OZC Sint-Vincentius zagen de uitdaging wel zitten en trokken met zeven bewoners naar de grote visvijver in hun dorp. Na een woordje uitleg gingen ze allemaal enthousiast aan de slag. Matthias had al snel een vis aan de lijn en ook Guy, Cindy, Nathan en Denise wisten met hun geluk geen blijf toen ze hun eerste vis uit het water haalden. Plots slaakte ook Carine een kreet. “Ja! Ik heb een vis, ik heb een vis”, schaterde ze. Groot was haar ontgoocheling toen bleek dat er een plastic zak aan de haak ging. Kort daarna haalde ze een tweede zak naar boven waarna de initiatiefnemers haar een ander plaatsje aan de vijver gaven. Geduldig keek ze naar de dobber. En kijk, even later sloeg ze een vis aan de haak. Een echte vis deze keer. “Deze keer geen plastic maar wel een grote vis”, glunderde de vrouw. Fier ging ze met haar vangst op de foto. “Oei zo glibberig, straks glipt hij uit mijn handen”, zei ze bezorgd.

Naast haar hoorden we Annemie op de vissen roepen. “Kom visjes, kom bij mij. Kom toch ook eens bij mij", riep ze ietwat hulpeloos. “Hopelijk vangt ze straks ook een vis want anders komt dat niet goed", fluisterde begeleidster Ingeborg ons toe. Ook Dirk Maes had opgemerkt dat Annemie al een hele tijd vruchteloos zat te wachten op haar eerste vangst en stak een verlengstuk op haar hengel. Nog geen minuut later had Annemie prijs. “Jaaaaa, jaaaaa, een vis, een vis. Kom maar kom maar", trilde ze van emotie. Voorzichtig aaide ze de vis. “Oh zo zacht. Maar gooi het visje nu maar snel terug dat het niet dood gaat", zei ze bekommerd.

Begeleidsters Ingeborg, Lieselot en Lydia genoten van hun visnamiddag. “Wat een prachtig initiatief. We hadden gedacht dat vissen saai ging zijn maar niets is minder waar. Onze bewoners maakten er een levendige bedoening van. Dat willen we nog doen", blikten ze al vooruit.