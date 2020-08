Mama’s Jasje en Begijn Le Bleu op binnenkoer Kunstacademie Frank Eeckhout

19 augustus 2020

17u06 3 Geraardsbergen Mama’s Jasje geeft op zaterdag 22 augustus een akoestisch optreden op de binnenkoer van de Kunstacademie in Geraardsbergen. “Er zijn twee sessies: eentje om 19 uur en de tweede om 21 uur. Bij elk optreden is er plaats voor 50 personen", zegt schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) weten.

Het stadsbestuur van Geraardsbergen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus enkele optredens op de binnenkoer van de Kunstacademie. “Deze locatie is idyllisch maar niet veel mensen kennen de plaats", zegt Ann Panis. Op zaterdag geeft Mama’s twee een akoestische sets ten beste en op zondag is er komedie met Begijn Le Bleu. Ook voor deze show zijn 50 plaatsen beschikbaar. “We zijn blij dat er opnieuw kleinere evenementen mogen plaatsvinden in deze bizarre periode. Alles zal volgens de geldende maatregelen georganiseerd worden zodanig dat de bezoekers ten volle kunnen genieten van het optreden. We willen onze inwoners de kans geven om op een veilige manier terug buiten te komen en vragen hen om geen twee keer naar hetzelfde optreden te komen. Die optredens zijn trouwens gratis en je plaatsje reserveren kan bij CC De Abdij", geeft de schepen nog mee.