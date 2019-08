Magneetvisser uit Ronse haalt Duitse obus uit Dender: “Mijn hart sloeg enkele keren over” Frank Eeckhout

30 augustus 2019

18u01 18 Geraardsbergen Magneetvisser Dimitri Gaublomme (37) uit Ronse heeft vrijdagnamiddag een Duitse obus uit de Tweede Wereldoorlog uit de Dender gehaald ter hoogte van het Sas van Idegem. “Mijn hart sloeg enkele keren over en mijn vrouw en dochter zetten het op een lopen", vertelt Dimitri.

Het was pas de tweede keer dat Dimitri Gaublomme met een lang touw en een magneet de oevers van de Dender afdweilde. “Vorige week trok ik met mijn magneet naar het centrum van Geraardsbergen. Daar haalde ik enkel een bril boven. Hier aan het Sas van Idegem had ik meer geluk. Al bij mijn eerste poging hing er een stuk oud ijzer aan. En de keren daarna telkens weer. Ik stopte alles in de koffer van mijn wagen om later te verkopen aan een opkoper van oud ijzer", steekt Dimitri van wal.

Nadat de magneetvisser een tijdje bezig was, voelde hij plots iets zwaar aan zijn touw hangen. “Toen het voorwerp aan het oppervlak kwam, dacht ik aan een verkeerspaaltje. Tot ik de punt zag. Ik wist meteen dat het een bom was. Mijn hart sloeg enkele keren over en ik begon te zweten. Mijn vrouw en dochter, die de hele tijd toekeken, zetten het meteen op een lopen. Voorzichtig legde ik het oorlogstuig in het gras op de oever. Voor de zekerheid legde ik er ook nog een natte doek over. Daarna heb ik de politie gebeld. Dat leek mij het veiligste. Ik ben sinds kort lid van een Facebookgroep voor magneetvissers en daar wordt telkens aangeraden om niet met dergelijke zaken te poseren. Dat heb ik dan ook maar niet gedaan. Je weet immers nooit of dat ding nog geladen is met buskruit", zegt Dimitri.

Walhalla

Het sas van Idegem lijkt wel hét Walhalla voor magneetvissers te zijn, want het is niet de eerste keer dat er oorlogstuig uit het water gehaald wordt. In 2017 haalde een 15-jarige knaap uit Denderwindeke daar al een gelijkaardige obus uit de Dender en ook vorige week werd een granaat bovengehaald. “Dat was mijn buurman van op de camping hier op de Gavers. Het was daarom dat ik hier ook eens mijn kans wilde gaan", knipoogt Dimitri. Toch denkt de dertiger niet meteen om de eerstvolgende dagen terug te gaan magneetvissen aan het sas. “Ik wil eerst even bekomen van de schok. Daarna zien we wel", glimlacht Dimitri.

Volgens Dovo gaat het om een obus uit de Tweede Wereldoorlog, die moet afgeschoten zijn door een tank. Het Sas van Idegem werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Het hoeft dus niet te verbazen dat magneetvissers daar nog obussen uit het water vissen. De politie denkt er voorlopig niet aan om een verbod uit te vaardigen voor magneetvissers ter hoogte van het sas.