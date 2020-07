Made in Geraardsbergen zet gekende en minder gekende kunstenaars in de kijker Frank Eeckhout

09u42 0 Geraardsbergen Met het project “Made in Geraardsbergen” willen de diensten Cultuur en Economie gekende en minder gekende lokale kunstenaars in de kijker zetten.

De Geraardsbergse handelaars reageerden positief op de oproep om in hun zaak een plaatsje vrij te maken voor een mooi kunstwerk. “Zo kan men de hele zomer lang tijdens het winkelen en wandelen een verscheidenheid aan kunst bewonderen. De handelszaken die meewerken herkent men aan de raamtekeningen van de hand van Sylvie Janssens en Matthias Cruyssaert. De integrale lijst van winkels en kunstenaars zal gepubliceerd en up to date gehouden worden op de website van de stad", laat schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) weten. Op zaterdag 18 juli kunnen bezoekers vanaf 14 uur enkele kunstenaars ‘coronaproof’ aan het werk zien op de Markt.