Lynn Van Royen schittert in ‘Het koninkrijk van Henry Darger’ Frank Eeckhout

11 september 2019

14u50 0 Geraardsbergen Winnares van het Festival de télévision de Monte Carlo Lynn Van Royen en theatermaker Peter De Graef palmen op zondag 28 september het Arjaantheater in Geraardsbergern in voor de voorstelling ‘Het koninkrijk van Henry Darger’.

Het stuk is gebaseerd op een waargebeurde ontdekking uit 1973. Wanneer in dat jaar Henry Darger na een teruggetrokken leven overlijdt, wordt zijn levenswerk gevonden. Verspreid in kasten, op tafels en op de grond liggen meer dan 30.000 pagina’s volgetypt, vergezeld van honderden schilderijen. Darger sloot zich op in zijn verbeelding en schreef een epos uit over zijn ideale wereld, en gaf zo na zijn dood een inkijk in wat het met een mens doet om onopgemerkt te blijven. Voor meer info en tickets kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.ccdeabdij.be.