Ludieke cava wandel- en looptocht door Geraardsbergen Frank Eeckhout

19 oktober 2019

13u15 0 Geraardsbergen De Zondagslopers van Overboelare en Lierde organiseren voor de tweede keer een ludieke cava wandel- en looptocht door Geraardsbergen ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Net als vorig jaar scharen de Zondagslopers zich opnieuw volop achter de strijd tegen kanker. Op 22 maart 2020 lopen ze opnieuw met 2 teams de 100km-run ten voordele van Kom op tegen Kanker in Knokke. Deze 100km-run is een uniek loopevent ten voordele van kankeronderzoek, waarbij teams van telkens vier lopers samen 100 kilometer afleggen en samen over de finish lopen. “Alle deelnemende ploegen moeten wel zorgen voor 2.500 euro sponsoring. Om dat geld bij elkaar te brengen organiseren we op zondag 10 november een ludieke cava wandel- en looptocht rond en door Geraardsbergen. Deelnemen kost 7 euro per persoon en er is keuze uit lussen van 5, 10 of 15 km. Vanaf 16 jaar wordt elke deelnemer bij aankomst getrakteerd op een glaasje cava. Kinderen jonger dan 16 jaar wandelen of lopen gratis mee", laat Jan Groeninckx weten.

Sympathisanten die niet aanwezig kunnen zijn op de wandel- en looptocht, kunnen de Zondagslopers en Kom op tegen Kanker steeds steunen door een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van “GIFT” en de code van de Zondagslopers van Boelare: 340028490.