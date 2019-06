Lokale politie zet poetsvrouwen in de kijker op Dag van de Schoonmaak Frank Eeckhout

20 juni 2019

18u56 0 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde heeft ter gelegenheid van de Dag van de Schoonmaak de poetsvrouwen in de kijker gezet.

Partnerschap is één van de pijlers in het streven naar een gemeenschapsgerichte politiezorg. Reeds jaren werkt de politiezone Geraardsbergen/Lierde samen met een enthousiaste en kwaliteitsvolle vrouwelijke schoonmaakploeg in samenwerking met De Dagmoed uit Geraardsbergen. Deze organisatie biedt tewerkstelling aan mensen met een beperkte toegang tot het arbeidscircuit.