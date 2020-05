Lockdown is uitgelezen kans om verder te werken aan reuzenbiertje Frank Eeckhout

05 mei 2020

08u38 1 Geraardsbergen Voor de Geraardsbergse Reuzengilde is de lockdown de uitgelezen kans om verder te werken aan het maken van een reuzenbiertje. “Spijtig genoeg niet met reuzenvrienden, maar alleen in mijn kot. Het recept van het ‘Bolleke Baba’ werd bijgestuurd. Ik ben benieuwd naar het resultaat", zegt brouwer en voorzitter Robin Ronsyn.

De Geraardsbergse Reuzengilde opende het Reuzenjaar 2020 in februari met een bonte optocht en de grootse onthulling van een nieuw houten hoofd voor de reus Goliath. Na deze fantastische opener, is het drukke voorjaar voor de reuzen en de zakkendragers echter in het coronawater gevallen. Hoewel het reuzenhart van de pijnders bloedt, blijven zij positief. Goliath, Gerarda, Kinneke Baba en Babaken Pis blijven in hun loods en de dragers blijven in hun kot. Maar in moeilijke tijden ontstaan er zo vaak ook mooie dingen. Nu het openbare leven stil ligt, is dit de uitgelezen kans om heel wat werk te verrichten achter de schermen, waaronder experimenteren voor een eigen reuzenbiertje.

“In 2018 kwamen enkele bestuursleden van de Reuzengilde op het idee om een eigen biertje te ontwikkelen. Het idee om een etiketbier (bestaand bier) uit te brengen of een bier te laten brouwen, werd snel aan kant geschoven. Ofwel doen we het zelf ofwel doen we het niet, vertelt Tom Goditiabois, mede-brouwer en ondervoorzitter van de Gilde. “Maar dat vraagt naast een brouwinstallatie vooral ook tijd, kennis en kunde. In 2019 gingen we met vier leden van de Gilde aan de slag om het ambacht bierbrouwen onder de knie te krijgen, om te experimenteren en marktonderzoek te voeren.”

Enkele proefbrouwsels werd ondertussen al ontwikkeld Robin Ronsyn, voorzitter en brouwer van de Reuzengilde

Enkele proefbrouwsels werden ondertussen al ontwikkeld. De ‘Tripel Tricken’, een tripel biertje van 9% genoemd naar de ouderdomsdeken uit de brouwgroep. De ‘Reuzenbok’, een bruin biertje van 7,2%. Het ‘Bolleken Baba’, een amberkleurig biertje van 5% van het type Special Belge’ en het ‘Kloesjken’, een amberkleurige IPA van 6,7%. Door de drukke agenda ging er in het voorjaar 2020 normaal niet verder geëxperimenteerd worden. Maar daar is verandering in gekomen. “De lockdown is de uitgelezen kans om verder te werken aan een reuzenbiertje. Tien jaar geleden volgde ik avondonderwijs ‘bierkenner’ in Gent. Toen besliste ik al dat ik ooit de tijd zou maken om zelf te brouwen. Ons idee om een reuzenbier te ontwikkelen, was de motivator om een thuisbrouwerij in te richten. De brouwerij, die Orbins werd gedoopt, is operationeel sinds oktober 2018. Orbins verwijst naar mijn vroegere bijnaam in de chiro", gaat Robin Ronsyn verder.

Brouwerij Orbins is een hobbybrouwerij. Dit betekent dat er in kleine hoeveelheid thuis wordt gebrouwen en dat de biertjes ook enkel ter plaatse mogen gedegusteerd worden. Eén brouwsel levert ongeveer 4 bakken 33cl op, maar mogen niet verkocht worden of geproefd worden door externen. “Rond ons reuzenbier gaan we een grootse promotiecampagne opzetten. Maar de lancering ervan is nog niet voor dit jaar. Wel zorgde Tom Goditiabois al voor gereinigde flessen, Jean Paul Defrère voor het ontwerp van een etiketje en Patrick Van Sinaey voor het proeven", besluit Robin.