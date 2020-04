Lions Geraardsbergen schenkt 385 mondmaskers klasse FFP2 aan ziekenhuis Frank Eeckhout

Geraardsbergen Lions Club Geraardsbergen heeft 385 mondmaskers geschonken ASZ campus Geraardsbergen.

Het ziekenhuis heeft ongeveer 100 FFP2 maskers per dag nodig voor de campus Geraardsbergen. “Aangezien de aanvoer nog steeds verre van betrouwbaar is moeten we tot op heden de maskers recycleren en meerdere dagen gebruiken, wat natuurlijk niet de bedoeling is. We zijn dan ook heel blij met deze schenking. Zo kunnen we onze medewerkers de juiste bescherming bieden en ook de continuïteit en veiligheid van onze zorg garanderen", reageert dokter Stefaan Van Damme op de schenking.