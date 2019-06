Lions Club steunt bouw Chirolokalen Frank Eeckhout

26 juni 2019

11u16 3 Geraardsbergen Lions Club Geraardsbergen heeft 3.000 euro geschonken aan chiro Sint-Bartel voor de bouw van nieuwe chirolokalen.

Marc Van Eenooghe, voorzitter van de raad van bestuur van VZW Chiro Sint-Bartel, dankte in zijn speech de Lions Club en wees erop dat jeugdbewegingen de laatste jaren zijn gegroeid. Chiro Sint-Bartel, met 275 leden, is daar ook een voorbeeld van. De meisjes hebben hun eigen lokalen aan de Korendries, de jongens kunnen terecht op het Karmelieten. De bestaande jongenslokalen werden te klein en er was nood aan uitbreiding. Na twee jaar overleg, planning en na enorm veel vrijwilligerswerk en financiële steun heeft de jeugdbeweging dit gerealiseerd.