Lions Club Geraardsbergen schenkt tv’s aan vrouwenopvangcentrum Frank Eeckhout

02 juni 2020

13u59 2 Geraardsbergen Lions Club Geraardsbergen heeft vier tv’s met bevestigingbeugels geschonken aan het vrouwenopvangcentrum (vluchthuis) van het CAW in de Abdijstraat.

Het vrouwenopvangcentrum biedt een tijdelijk onderkomen aan vrouwen (en hun kinderen) die door omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer hebben. Moeilijke gezinssituaties staan in deze coronatijden extra onder druk en treft de meest kwetsbaren. Vroeger waren de vrouwen verplicht om naar hetzelfde televisietoestel te kijken. Dankzij de Lions kan dat nu ook apart.