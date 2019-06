Lift eindelijk klaar: stadhuis nu ook toegankelijk voor minder mobiele mensen Frank Eeckhout

18 juni 2019

13u46 0 Geraardsbergen Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de lift in het stadhuis van Geraardsbergen is eindelijk klaar. “Mensen die minder mobiel zijn, kunnen voortaan makkelijker deelnemen aan plechtigheden of activiteiten in het stadhuis. Alle verdiepingen zijn immers bereikbaar met de lift", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V).

Het stadhuis op de Markt in Geraardsbergen wordt nog vaak gebruikt voor huwelijken, plechtige ontvangsten, academische zittingen, raadszittingen, tentoonstellingen, vergaderingen en vieringen van huwelijksjubilea. “De vraag naar een lift was groot. Daarom werd in de vorige legislatuur al beslist om de toegankelijkheid van ons stadhuis te verbeteren. Omdat het hier om een historisch gebouw gaat, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om de realisatie van de lift rond te krijgen", weet schepen Veerle Mertens.

Op het gelijkvloers is de lift bereikbaar via de inkomdeur in de Vredestraat. “Voor rolstoelgebruikers werd daar bijkomend ook een plateaulift voorzien die het niveauverschil naar de eigenlijke lift overbrugt. Aan de inkomdeur in de Vredestraat wordt nog een intercomsysteem met deuropener voorzien om mensen vlot binnen te laten. Historische gebouwen zijn niet alleen historisch van belang, maar hebben ook een grote sociale en culturele waarde. Daarom is een volwaardige en actieve participatie van elke burger aan de samenleving pas mogelijk als ook de fysieke toegankelijkheid van zulke gebouwen gewaarborgd is. En ook onze democratie wint bij deze situatie want vanaf nu kunnen ook rolstoelgebruikers de gemeenteraadszittingen bijwonen", besluit schepen Mertens.