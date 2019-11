Liberalen steken zich in het rood voor Rode Neuzen Dag Frank Eeckhout

28 november 2019

14u47 5 Geraardsbergen De Geraardsbergse liberalen hebben zich in het rood gestopt voor Rode Neuzen Dag. Het bestuur van Open Vld kocht ook een displaydoos ter waarde van 300 euro.

Ook Open VLD Geraardsbergen zet zich in om deze wereld een beetje mooier te maken. “Omdat ook wij vinden dat projecten zoals Rode Neuzen, die jongeren mentaal sterker maken, onze steun verdienen. Het mentaal welzijn van jongeren is een bezorgdheid die wij, jong en oud ook delen. Daarom zetten wij een Rode Neus op en hebben we Rode Neuzen gadgets gekocht ter waarde van 300 euro", zeggen Siegerd Gilquin en Jimmy Colman. Voor de gelegenheid trokken de meeste liberalen ook iets rood aan.