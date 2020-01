Lessen crawl voor kinderen, beginners en gevorderden in Gaversbad Frank Eeckhout

22 januari 2020

13u06 4 Geraardsbergen Home Advantage start op zaterdag 15 februari met lessenreeksen crawl voor kinderen, beginners en gevorderen in het Gaversbad in Geraardsbergen. De lessenreeks loopt tot 11 april.

Zwemmen vereist meer techniek dan lopen en fietsen. Velen weten niet hoe eraan te beginnen of hebben het gevoel dat ze geen progressie meer maken ondanks doorgedreven trainingen. “Daarom bieden wij twee cursussen aan voor beginnende en gevorderde volwassenen om beide soorten zwemmers vooruit te helpen. Ook kinderen kunnen bij ons terecht om in kleine groep deze techniek onder de knie te krijgen", laat Lara Van Mello weten. Alle info over de lessenreeksen is te vinden op www.home-advantage.be.