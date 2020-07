Leerlingen Sint-Lutgardisschool nemen afscheid van juf Lutgarde, die na 43 jaar met pensioen gaat Claudia Van den Houte

01 juli 2020

14u57 15 Geraardsbergen De leerlingen van de Sint-Lutgardisschool in Zandbergen hebben dinsdag afscheid genomen van hun geliefde juf Lutgarde.

Zij gaat na een carrière van 43 jaar met pensioen. Daarvan stond ze 42 jaar in het eerste leerjaar van de school. “Heel veel kinderen denken dat de school naar haar genoemd werd”, vertelt Els Bovaert van de Lutgardisschool. “Ze heeft heel wat Zandbergenaren leren lezen, schrijven en rekenen. Ze was niet bang van de vele vernieuwingen die ze in de loop van haar carrière is tegengekomen en begon er steeds met heel veel enthousiasme aan. Haar laatste schooljaar wordt er eentje om nooit te vergeten. Ook tijdens de schoolsluiting bleef ze niet bij de pakken zitten, maar maakte ze online filmpjes voor haar kinderen en volgde ze hen op de voet op.”

De kinderen vormden voor haar laatste schooldag een erehaag tot aan haar klas, iedere klas in zijn eigen bubbel. Er werd voor haar een liedje geschreven op de muziek van Paul Severs, haar grote favoriet. Haar leerlingen hadden dat online ingeoefend. De kinderen dansten en zongen voor haar en ze werd overstelpt met cadeautjes. Omdat de school haar niet het grote feest kon geven dat ze verdiende, zamelde ze een honderdtal video-boodschappen in van oud-leerlingen, collega’s, leerlingen,familie,vrienden … Zo konden er toch nog heel wat mensen bij haar zijn op deze belangrijke dag.

Ook de leerlingen van het zesde leerjaar namen, samen met hun ouders, afscheid van het dorpsschooltje. De school organiseerde voor de proclamatie van de zesdeklassers een drive-in. De familiebubbels volgden vanuit hun auto, die voor het podium geparkeerd stond, de wervelende show die de kinderen en juf Els in elkaar hadden gestoken.