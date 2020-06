Leerlingen Sint-Catharinacollege zamelen twee keer 1.000 euro in voor goede doelen Claudia Van den Houte

30 juni 2020

21u23 0 Geraardsbergen De leerlingen van het Sint-Catharinacollege hebben in totaal 2.000 euro ingezameld voor het goede doel.

Ze organiseerden dit jaar opnieuw de jaarlijkse film-tweedaagse om de zesdejaarsfuif te financieren. Een deel van de opbrengst werd besteed aan de sociale kas van de school zelf en het overige bedrag werd geschonken aan twee zelfgekozen goede doelen. Dit jaar waren dat ‘De Kleppe’ in Everbeek en ‘SOS Wilde dieren’ in Geraardsbergen. Jammer genoeg strooide corona roet in het eten, waardoor één van de filmavonden en de fuif zelf moesten worden afgezegd. Toch slaagden ze erin beide goede doelen dit jaar elk 1000 euro te schenken.