Leerlingen maken eigen krantje met artikels over schoolactiviteiten Frank Eeckhout

04 februari 2020

14u40 0 Geraardsbergen In GO Dender werd met de kinderen van CO3 een eigen krant gemaakt met de actualiteit in de school tijdens de maand januari.

“Tijdens de taallesjes gingen we op zoek naar het nieuws in onze school. Alle gebeurtenissen werden gedurende vier weken verzameld op onze muurkrant. Er waren leuke en spannende momenten, maar we moesten ook droevig nieuws vermelden. Deze onderwerpen werden verdeeld onder de 36 leerlingen van de klas. In onze ‘journalistenschool’ leerden we zelf artikels schrijven. Daarna werden deze nagekeken op schrijffouten, voorzien van een tekening of foto en geordend volgens onderwerp", vertelt juf Vicky.