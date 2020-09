Leerlingen GO! BS Dender strappen mee Frank Eeckhout

18 september 2020

15u28 1 Geraardsbergen Vandaag is het Strapdag, een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit. “We vroegen onze leerlingen en hun ouders om te voet, met de fiets of met de step naar school te komen", zegt Caroline Huyghens, directeur van GO! BS Dender in Geraardsbergen.

Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets of step naar school. De Strapdag vraagt meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. “We willen op school meegeven dat zich duurzaam verplaatsen leuk, gezond en goed voor het milieu is”, zegt directeur Caroline Huyghens.