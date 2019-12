Leerlingen GO! Atheneum Geraardsbergen ontmoeten Waalse leeftijdsgenoten tijdens uitwisselingsproject met school uit Florenville Frank Eeckhout

10u19 1 Geraardsbergen De zesdejaars uit de richting ‘Boekhouden–Informatica’ ontvingen tijdens een uitwisselingsproject leeftijdsgenoten uit Florenville, een stad in de provincie Luxemburg. Ze voerden samen heel wat activiteiten uit in het kader van hun GIP-eindwerk en eTwinning.

Onder begeleiding van initiatiefneemster Nancy Thibaut bezochten de Vlaamse en Waalse leerlingen de brouwerij Roman. Als de leerlingen elkaar terugzien in Florenville, trekken naar brouwerij Orval. De focus van de uitwisseling ligt dit jaar op ecologie en ondernemen. Voor het thema ecologie kwam een gastspreekster van de winkel OHNE in Zwalm, gespecialiseerd in natuurlijke onverpakte producten met de pijlers afvalarm, korte keten en biologisch, een workshop geven. Door deze uiteenzetting werd duidelijk dat plastieken verpakkingen in veel gevallen niet noodzakelijk zijn. Via een interactief stadsspel leerden de leerlingen ook de historische achtergrond van Geraardsbergen kennen en uiteraard kon iedereen ook genieten van een heerlijk mattentaartje.