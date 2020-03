Leerlingen Duaal leren GO! Atheneum Geraardsbergen bieden helpende hand in zorgsector in tijden van nood Frank Eeckhout

17 maart 2020

13u49 18 Geraardsbergen De leerlingen Duaal leren Zorgkundige & Kinderbegeleider van het GO! Atheneum Geraardsbergen bieden ook tijdens de coronacrisis steun aan woonzorgcentra en kinderdagverblijven. “De bedrijven zijn dankbaar dat onze leerlingen een handje blijven toesteken in deze crisisperiode", stelt directeur Brecht Persoons vast.

Het zijn momenteel zware dagen voor iedereen. Niemand had ooit gedacht dat een virus als dit ons dagelijks leven in deze mate zou beïnvloeden. “De impact is enorm. Donderdagnacht viel het verdict van opschorting van de lessen, vrijdagochtend gingen we als school met het voltallige team onmiddellijk aan de slag. De informatie bereikte ons druppelsgewijs en stages werden in eerste instantie afgeraden. Onmiddellijk contacteerden we al onze stagepartners. Na de middag ontvingen we evenwel nieuwe berichtgeving in verband met het Duaal Leren. We pleegden overleg met de bedrijven, waaruit duidelijk bleek dat de inzet van onze leerlingen meer dan geapprecieerd werd. Dat zette ons aan om de samenwerkingen toch te laten doorgaan. Onze jongeren werken immers actief mee in de ondersteuning van zorgbehoevenden, en dit niet enkel in woonzorgcentra maar ook in kinderdagverblijven. Ook op dit moment kan hun aanwezigheid dus een enorme steun zijn in de instellingen. De veiligheid en gezondheid blijft evenwel centraal staan en onze leerlingen moeten de vooropgestelde maatregelen om zichzelf en anderen te beschermen continu in acht nemen. Als school blijven wij deze leerlingen ook nu opvolgen en er zal continu overleg zijn met de bedrijven en instellingen”, licht directeur Brecht Persoons toe.

Mondmaskers en handschoenen

Trajectbegeleidster Liesbeth Venneman vult aan: “We hebben deze woorden ook onmiddellijk omgezet in daden. Leerlingen die terug naar de woonzorgcentra trekken, kwamen doorheen de dag langs op school en ontvingen, naast een herhaling van de algemeen te treffen maatregelen, ook een pakketje met vijf mondmaskers en een doos met wegwerphandschoenen. We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen deze nuttig zullen gebruiken op de werkplek en geven werkgevers hierdoor de kans om hun stock verder optimaal in te zetten. De individuele gezondheid en veiligheid blijft immers onze prioriteit. De leerlingen kunnen bovendien steeds met hun vragen en bezorgdheden bij ons terecht.”

Ook de leerlingen uit andere richtingen Duaal (waaronder elektrische installaties, interieurbouw en schilder-decorateur) zijn aan de slag en blijven de ondernemingen ondersteunen zodat de economie kan blijven draaien. Het GO! Atheneum Geraardsbergen biedt in totaal zes richtingen aan via het traject van Duaal leren.