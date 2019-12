Laatstejaarsstudenten Vesaliusinstituut campus Ronse doen ervaring op in ziekenhuis Geraardsbergen Frank Eeckhout

09u47 0 Geraardsbergen De laatstejaarsstudenten van het Vesaliusinstituut campus Ronse gaan vijf weken lang ervaring opdoen in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen.

De studenten trokken dinsdagavond naar het ziekenhuis in Geraardsbergen om er kennis te maken met de werking van ziekenhuis. “Gedurende 5 weken zullen zij op de afdeling orthopedie - vaatchirurgie in het ASZ Geraardsbergen de volledige verantwoordelijkheid dragen over een aantal patiënten. Dit onder toezicht van de mentoren van de afdeling en supervisie van de stagebegeleiders", stagecoördinator Lieve Van Doorselaere weten.