Kurt Demey bengt theatervoorstelling met thrillergehalte Frank Eeckhout

11 oktober 2019

10u08 2 Geraardsbergen Kurt Demey brengt op zaterdag 12 oktober om 20 uur een theatervoorstelling met een hoog thrillergehalte in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Rode boom houdt na 2 geslaagde doortochten opnieuw halt in Geraardsbergen. Na zijn verbluffende show ‘Ongekende Evidenties’, waarmee hij iedere toeschouwer in het Arjaantheater met verbazing deed verstommen, is het tijd voor een volgende halte: Cerebro. In Cerebro krijg je de kans om jouw psychologische en fysieke grenzen te verleggen. Cerebro leert de toeschouwers hun limieten te kennen: het is een uitdaging, een spel, een gesprek, maar ook een waarschuwing. Wat als jij zelf de mentalist wordt? Wat als je meer kan dan je ooit hebt durven dromen? Wat als je de ervaring toelaat? De bezieler achter Rode Boom, Kurt Demey opent nog maar eens de ogen van het publiek.

Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.