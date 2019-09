Kunstleerkrachten en leerkrachten basis- en secundair onderwijs samen op de klasvloer in de Kunstacademie Frank Eeckhout

19 september 2019

14u16 0 Geraardsbergen Leerkrachten van de Kunstacademie in Geraardsbergen staan sinds het begin van dit schooljaar samen op de klasvoer met leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. “Als scholen en academies samenwerken, komen meer kinderen in contact met kunst. En dat is belangrijk,” zegt Marc Van den Borre, directeur van de Kunstacademie.

Sinds september stimuleert de Vlaamse Overheid de samenwerking van scholen met nabijgelegen academies via Kunstkuur. Van de 98 nieuwe initiatieven die in september in Vlaanderen van start gingen, zijn er twee in Geraardsbergen. De Kunstacademie werkt niet alleen samen met basisschool voor bijzonder onderwijs De Drempel, maar ook met De Middenschool. “Via kunsteducatie vallen verschillen tussen leerlingen weg. Tijdens een dansworkshop, bijvoorbeeld, vallen de taalverschillen tussen leerlingen weg. Want wie danst, communiceert met het lichaam", zegt directeur Marc Van den Borre.

Gedurende drie schooljaren zullen de leerlingen in het Kunstkuurproject lessen volgen in de Kunstacademie. Een team van kunstleerkrachten en leerkrachten uit de beide betrokken scholen ontwikkelt en begeleidt samen de lessen. Het is de optimale manier om van elkaar te leren en onderwijsexpertise te delen. “Voor BSBO De Drempel is de samenwerking niet helemaal nieuw, want de Kunstacademie werkt al ongeveer zeven jaar samen met deze school,“ zegt Peter De Vadder, directeur van BSBO De Drempel. “Elke dinsdagmiddag bundelt een team van leerkrachten uit beide scholen hun expertise om lessen te ontwikkelen op maat van de doelgroep, die dit jaar bestaat uit leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis).” De klemtoon zal in dit project liggen op spelplezier en zelfontplooiing. “Maar onderliggend gaan we ook werken aan doelen uit het individuele handelingsplan van elk van onze leerlingen, zoals empathie en reflecteren over de les, hun attitude en hun beleving,“ vult kunstleerkracht Caroline Chavatte aan.

Ook de leerlingen van het eerste jaar van de Middenschool optie cultuur gaan elke woensdagochtend 4 uur woord, dans en beeld volgen in de Kunstacademie. Zij exploreren tijdens de workshops thema’s als keuzes durven maken, losbreken uit veilige patronen en experimenteren zonder (faal)angst. Betty Gierts, directeur van de Middenschool ziet heel veel kansen in de samenwerking met de Kunstacademie. “De Middenschool heeft een jarenlange traditie in onderwijs met aandacht voor kunst en cultuur,“ zegt ze. “Er is het schoolkoor, een vrij podium, een jaarlijkse projectweek cultuur over actuele kunst. Door deze samenwerking met het team van de Kunstacademie kunnen we de kunstvakken van de eerstejaars in de optie cultuur nog meer versterken.”

Naast deze twee Kunstkuurprojecten ontwikkelt de Kunstacademie met steun van de stad Geraardsbergen ook nog een extra samenwerking met de basisscholen voor alle kinderen uit het tweede leerjaar. Deze klassen kunnen zich inschrijven voor drie korte kunstworkshops woord, dans en muziek in de Kunstacademie. Schepen Van Trimpont (CD&V) is bijzonder verheugd over dit laatste aanbod. “De samenwerkingen passen allemaal in de visie van de stad, die de kansen voor alle kinderen uit Geraardsbergen wil vergroten. Door de kunstworkshops voor de kinderen van elk tweede leerjaar bereiken we alle kinderen uit Geraardsbergen en verlagen we de drempel naar de Kunstacademie en naar kunstonderwijs.” Voor dit laatste project kunnen basisscholen uit Geraardsbergen zich nog tot 30 september aanmelden via kunstacademie@geraardsbergen.