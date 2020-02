Kunstacademie opent nieuwe lokalen in voormalige pastorijwoning Frank Eeckhout

10 februari 2020

15u03 0 Geraardsbergen De Kunstacademie van Geraardsbergen maakt voortaan ook gebruik van de lokalen van de voormalige pastorijwoning. Dit Neoclassicistische gebouw uit 1880 gebouw is gelegen is op de site van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, waar de Kunstacademie gevestigd is.

“Voortaan zullen de cursussen fotokunst, digitale beeldvorming en textiele kunst plaatsvinden in de oude pastorijwoning naast onze kunstacademie. Op die manier kunnen we deze lessen optimaliseren met de nodige ruimte en materiaal", zegt directeur Marc Vanden Borre opgetogen. Deze uitbreiding qua infrastructuur is eigenlijk een verlengstuk van het initiatief dat de stad enkele jaren geleden nam om de afdeling beeld en audiovisuele kunsten te voorzien van een hogere graad. “Dit lesdomein beeld is ooit begonnen met tekenen, schilderen en keramiek, later uitgebreid met fotokunst en beeldhouwen. In 2016 besloten we om het erfgoed van onze stad én de lessen die we aanbieden hand in hand te laten gaan door ook “textiele kunst” aan te bieden, een knipoog naar het rijke Chantillykant-verleden van Geraardsbergen", vult schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) aan. Het lesdomein beeld telt 145 leerlingen.