Kunstacademie klaar voor volgend schooljaar, korting op inschrijvingsgeld Claudia Van den Houte

25 juni 2020

15u59 0 Geraardsbergen De Kunstacademie in Geraardbergen, die meer dan 200 leerlingen telt, bereidt zich al voor op volgend schooljaar.

Door de coronacrisis moesten de lessen ter plaatse in maart worden opgeschort en werd er overgeschakeld naar online lessen, vensterraamconcerten en thuisopdrachten. “Nu groepslessen tot 20 personen sinds deze week weer toegelaten zijn door de overheid, willen dit schooljaar graag zoveel mogelijk leerlingen nog graag eens over de vloer krijgen in onze kunstacademie”, zegt directeur Marc Van den Borre.

“Op deze manier kunnen leerkrachten en leerlingen het schooljaar in schoonheid en mét hun klasgroep afsluiten. Ook kunnen de leerlingen zo zinvol de zomer overbruggen. Zo’n ontmoeting is ten slotte cruciaal voor het oriënteren van leerlingen in het aanbod van volgend schooljaar.”

De voorbije periode was geen ‘verloren’ schooljaar. “De evaluaties zijn op een faire manier georganiseerd en iedereen kan volgend jaar zijn opleiding verderzetten. Onze leerlingen die volgend jaar verder studeren aan het hoger kunstonderwijs kregen extra aandacht en les in de academie.”

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) kijkt al uit naar volgend schooljaar: “Er is opnieuw een mooi aanbod aan cursussen muziek, dans, woord, beeldende kunst, circus. Er is een aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar, er zijn fijne kunstpakketten en er is veel aandacht voor het aanbod voor volwassenen.”

Het Geraardsbergse stadsbestuur kent volgend schooljaar een korting toe op het inschrijvingsgeld. Ook voor de huur van een instrument zal er een verminderd tarief zijn. Nieuw is dat je voortaan online kan inschrijven via mijnacademie.be. Ook in de kunstacademie zelf kan je inschrijven. Het cursusaanbod en uurroosterboekje vind je op www.geraardsbergen.be/kunstacademie.