Kuip blijft behouden in plannen heraanleg Den Bleek maar zwemmen is definitief verleden tijd Frank Eeckhout

20 februari 2020

09u22 0 Geraardsbergen In de plannen voor een herbestemming van site De Bleek in Geraardsbergen blijft de kuip van het openlucht zwembad behouden. Dat wil echter niet zeggen dat er in de toekomst opnieuw gezwommen gaat worden in Den Bleek. De heraanleg van de site start ten vroegste in 2021.

In de zomer van 2019 startte een groot participatieproject voor een nieuwe, groene invulling voor Den Bleek in Geraardsbergen. Centrale doelstelling daarbij is om deze unieke plek aan de Dender te behouden als een laagdrempelige en recreatieve ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. “Ondertussen staat het proces een stuk verder. Vorige week vond het derde kerngroepoverleg voor de herbestemming van Den Bleek plaats. Tijdens dit overleg werden in werkgroepjes de wenselijke concepten bediscussieerd en verder uitgewerkt. Deze concepten werden bepaald op basis van clusters van samenhangende ideeën die werden ingediend tijdens de inspiratieperiode van afgelopen zomer. De concepten vormen dus breed gedragen uitgangspunten voor de uitwerking en vormgeving van een voorontwerp", laat Bart Vancoppenolle van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen weten.

Eerder werden de drie hoofdconcepten ‘beleven’, ‘ontmoeten’ en ‘natuur’ naar voren geschoven. “Tijdens het overleg verfijnde de kerngroep deze hoofdconcepten. De concepten ‘natuur’, ‘mobiliteit’, ‘toegankelijkheid’, ‘ontmoeten’, ‘water’, ‘stadslandbouw’ en anderen kwamen aan bod en kregen een of meerdere plaatsen toegewezen op het plan. Met al deze voorstellen kwam de kerngroep tot een gezamenlijke aanzet voor de uitwerking van het voorontwerp door RLVA. Hierbij kwam het ook tot een consensus rond de onderdelen die onthard mogen worden", besluit Vancoppenolle. Het volledige verslag kan nagelezen worden via www.rlva.be/den-bleek-geraardsbergen-participatietraject. Het project wordt gesubsidieerd door middel van de onthardingssubsidie door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.