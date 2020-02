Krakelingen en Tonnekensbrand verhuist naar begin van de lente Frank Eeckhout

22 februari 2020

14u53 24 Geraardsbergen Het dubbelfeest Krakelingen en Tonnekensbrand in Geraardsbergen verhuist naar zondag 22 maart. “We houden de traditie in ere en verwelkomen die dag de nieuwe lente", zegt schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld).

In samenspraak met de veiligheidscel en de organisatie besliste het stadsbestuur van Geraardsbergen vrijdag om Krakelingen af te gelasten. De slechte weersvoorspellingen met veel regen en felle rukwinden noopte het stadsbestuur tot het nemen van deze beslissing. “Een jaar zonder Krakelingen en Tonnenkensbrand kan de Geraardsbergenaar zich niet voorstellen", zegt schepen Ann Panis nu. “Dus zijn het stadsbestuur en het krakelingencomité zeer opgelucht de nieuwe datum van het dubbelfeest te kunnen aankondigen: zondag 22 maart. We houden de traditie in ere en verwelkomen de nieuwe lente. De notabelen drinken visjes, gooien krakelingen en ontsteken het vuur. De participanten beelden in een aangepaste stoet de geschiedenis uit van onze geliefde stad Geraardsbergen", aldus de schepen.