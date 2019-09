Korpschef Jurgen De Landsheer wordt politiebaas in Brussel Frank Eeckhout

06u42 3 Geraardsbergen Politiechef Jurgen De Landsheer (42) ruilt binnenkort politiezone Geraardsbergen/Lierde in om korpschef te worden van politiezone Brussel-Zuid. De zone omvat de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gilles, telt 230.000 inwoners, twee gevangenissen enkele grote winkelcentra en een twee voetbalploegen.

In maart 2013, werd Jurgen De Landsheer aangesteld als korpschef van onze politiezone Geraardsbergen/Lierde. Toen als één van de jongste (35 jaar) korpschefs van België, investeerde hij tijdens zijn eerste mandaatperiode vooral in digitalisering, innovatie en de uitbouw van een burgergerichte politiezorg. De politie is de laatste jaren nadrukkelijker op de straat aanwezig. Deze aanwezigheidspolitiek werpt zijn vruchten af: er zijn veel minder vechtpartijen in het weekend en de harde criminaliteit neemt af.

Politiezone Geraardsbergen/Lierde moet nu op zoek naar een nieuwe politiebaas want Jurgen De Landsheer verhuist binnenkort naar Brussel om er politiezone Brussel-Zuid te leiden. En dat wordt geen gemakkelijke opdracht want maandag is een alarmerend rapport komen bovendrijven, dat La Capitale kon inkijken, waarin de politie van Brussel-Zuid haar ongenoegen uit over de werking van de zone. Daarin zweren medewerkers dat er een te groot individualisme heerst in het team. Het rapport lekte uit enkele uren voor de politieraad in zone Brussel-Zuid. Daar stond de aanduiding van de nieuwe korpschef op de agenda. Kiezers hadden daarbij de keuze tussen Jurgen De Landsheer, met een verleden bij Brussel-Zuid, en de huidige korpschef, Patrick Evenepoel, die al eerder onder vuur kwam te liggen. De Landsheer haalde het met 17 van de 29 stemmen.

In een korte reactie liet De Landsheer al weten uit te kijken naar de nieuwe uitdaging.

