Kopergietery gaat aan de slag met afval in het ‘Plastiek Bertrand’

Frank Eeckhout

17 februari 2020

10u02 0 Geraardsbergen De Kopergietery brengt op zondag 1 maart ‘Plastiek Bertrand’, een voorstelling voor kleuters, in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Samen met zijn leger aan rommel en afgewezen voorwerpen, gaat Bertrand op zoek naar de schoonheid in dit ‘niets’. De kapotte stofzuiger, die lelijke rok, een plastieken zak, zelfs mama’s oude tandenborstel. Wat weggeworpen werd, komt tot leven. Wat aan de kant geschoven werd, mag weer mee doen. Wat niet meer mocht bestaan, krijgt terug een ziel. De zoektocht doorheen het afval brengt een vangst met zich mee dat de nieuwsgierigheid van de kleuters meer dan ooit zal prikkelen. Tickets kosten 9 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen en zijn te reserveren via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.ccdeabdij.be.