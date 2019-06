Klim-Op krijgt 984 euro voor deelname aan Operatie Proper Frank Eeckhout

20 juni 2019

13u54 0 Geraardsbergen Voor hun deelname aan Operatie Proper heeft basisschool Klim-Op Zandbergen een beloningscheque van 984 euro ontvangen.

Klim Op uit Zandbergen schreef zich het voorbije schooljaar in voor Operatie Proper van Mooimakers. De school engageerde zich om niet enkel de speelplaats maar ook de schoolomgeving netjes te houden. Er werd geïnvesteerd in vuilnisbakken in verschillende kleuren zodat de leerlingen leren sorteren. Verder is het gebruik van een brooddoos, koekjesdoos en herbruikbare drinkfles verplicht op school. In de lessen werd er uitgebreid aandacht besteed aan het sorteren van afval en vooral het vermijden van afval. De school beschikt ook over een compostvat waarvan de geproduceerde compost in de vierkantemetertuintjes gebruikt worden.