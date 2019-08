Klim- en uitkijktoren in De Helix Frank Eeckhout

30 augustus 2019

13u39 1 Geraardsbergen Zin om even de aap uit te hangen? Hangen, klimmen of balanceren, het kan allemaal vanaf 6 september in De Helix in Grimminge op de gloednieuwe klim- en uitkijktoren.

Kinderen kunnen zich volop uitleven, terwijl volwassenen van de mooie educatieve tuin genieten. “Deze toren biedt bovendien een prachtig uitzicht vanuit de lucht op de omgeving van De Helix. De toren werd ontwikkeld en uitgevoerd door ‘wood to play’, een familie-onderneming die gespecialiseerd is in de uitwerking van creatieve speeltuigen en uitsluitend werkt met duurzaam hout uit Europese productie en met FSC-label. De klimtoren in De Helix werd hoofdzakelijk uitgewerkt in robiniahout of ook wel witte acacia of valse acacia genoemd. Deze boomsoort is in onze streken zeer prominent aanwezig en heeft een sterk luchtzuiverende werking. Doordat hij nood heeft aan veel CO2 is hij te vinden in bermen langs autosnelwegen en in stadscentra. Het hout van de robinia is extreem hard en duurzaam, wat zorgt dat de robinia, als enige Europese houtsoort, een volwaardig ecologisch alternatief is voor tropisch hardhout", laat het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu weten.