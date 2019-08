Kleinzoon maand langer in de cel na moord op grootvader Frank Eeckhout

20 augustus 2019

16u57 1 Geraardsbergen Nick A. (23) die vorige week woensdag zijn grootvader vermoordde en daarna probeerde om zijn grootmoeder te doden, blijft al minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde dinsdagmorgen beslist.

De 82-jarige grootmoeder Lucille De Ruyver werd vorige week woensdag omstreeks 19 uur opgeschrikt door een hels kabaal aan de voordeur van hun woning in de Stoffelstraat in Moerbeke. Toen ze ging kijken zag ze hoe de kleinzoon haar echtgenoot Julien met een schaar doodde. Daarna keerde hij zich ook tegen zijn grootmoeder. De vrouw slaagde erin om uit de woning te ontsnappen en de hulpdiensten te bellen. Nick A. wachtte geduldig de komst van de politie af en liet zich zonder slag of stoot in de boeien slaan. Na verhoor van Nick A. en de grootmoeder besliste de onderzoeksrechter om de feiten te herkwalificeren. Naast moord op zijn grootvader wordt de man ook verdacht en aangehouden voor poging doodslag op zijn grootmoeder.

Dinsdagmorgen verscheen hij voor de raadkamer in Oudenaarde. “De rechter heeft zijn aanhouding verlengd. Mijn cliënt toont zich bereid om mee te werken met het onderzoek. In samenspraak met hem hebben we beslist om geen verdere verklaringen af te leggen", zegt zijn advocaat, meester Karo De Jonge.