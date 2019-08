Kleinzoon aangehouden voor moord op grootvader en poging doodslag op grootmoeder Frank Eeckhout

16 augustus 2019

18u46 0 Geraardsbergen Geen doodslag maar moord. Na verhoor van de 23-jarige Nick A. en de grootmoeder besliste de onderzoeksrechter om de feiten te herkwalificeren. Naast moord op zijn grootvader wordt de man ook verdacht en aangehouden voor poging doodslag op zijn grootmoeder.

De onderzoeksrechter heeft ernstige aanwijzingen dat Nick A. ook geprobeerd heeft om zijn 82-jarige grootmoeder Lucille De Ruyver te doden. De vrouw werd woensdagavond gealarmeerd door een hevige discussie aan de voordeur van hun woning in de Stoffelstraat in Moerbeke. Toen ze ging kijken zag ze hoe de kleinzoon haar echtgenoot Julien met een schaar doodde. Daarna keerde hij zich ook tegen zijn grootmoeder. De vrouw slaagde erin om uit te woning te ontsnappen en de hulpdiensten te bellen. Nick A. wachtte geduldig de komst van de politie af en liet zich zonder slag of stoot in de boeien slaan. Hij werd vandaag voor de onderzoekersrechter gebracht en opgesloten in de gevangenis. Dinsdag verschijnt de twintiger voor de raadkamer. Die moet beslissen over de verdere aanhouding van de verdachte.

Over een mogelijk motief voor de moord spreekt het parket zich nog niet uit. Nick A; kampte wel met psychische problemen en stond gekend als druggebruiker. Waarschijnlijk kwam hij opnieuw aankloppen voor geld. Toen zijn grootvader weigerde om nog langer in zijn portefeuille te tasten, sloegen de stoppen door bij de kleinzoon.