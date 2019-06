Klacht bij gouverneur voor sluiting Open Dok Stadsbestuur slaat mea culpa: “We hebben in dit dossier participatief gefaald” Frank Eeckhout

24 juni 2019

12u52 7 Geraardsbergen De vzw Climaxi en Actiegroep Den Dok Blijft hebben bij de gouverneur klacht ingediend tegen de sluiting van openluchtzwembad Den Bleek in Geraardsbergen. “De procedure voor de sluiting is onvolledig er zitten heel wat onzorgvuldigheden in het dossier”, zegt Wim Schrever.

Omdat het stadsbestuur van Geraardsbergen geen rekening houdt met de 3.165 burgers, die mee verzet aantekenden tegen de sluiting van het stedelijk openluchtzwembad, stuurde Climaxi vzw een klacht aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. De brief werd mee onderschreven door de Actiegroep Den Dok Blijft. “Het stadsbestuur bevestigde die beslissing op de gemeenteraad rond de begroting van Geraardsbergen en herhaalde dat op latere gemeenteraden. De stad startte daarvoor een procedure op tot ‘intrekking van de milieuvergunning’. Hiervoor werd op 18 maart een openbaar onderzoek gelanceerd. Hierbij werd gemeld dat men bezwaar kon indienen tegen deze beslissing. Nadien werd gecommuniceerd dat zo een onderzoek niet nodig was. Bij nader inzien is het juridisch onmogelijk om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen klacht neer te leggen tegen de intrekking van een milieuvergunning. De stad zette zijn inwoners dus op een dwaalspoor", argumenteert Wim Schrever.

Diepgaande gevolgen

Volgens Climaxi begingen Autonoom Gemeentebedrijf en stadsbestuur Geraardsbergen hierbij een fout. “Het beleidskader waarin beslist werd om geen openbaar zwembad meer aan te bieden in het centrum van Geraardsbergen is veelomvattend en de gevolgen zijn diepgaand: honderden bezoekers verliezen een sportieve, gemeenschapsvormende plaats. De stad start wel een participatieproces na de feiten, maar betrok de inwoners niet van in het begin bij deze beleidsdaad. Evenmin werden de adviesraden gecontacteerd of betrokken bij deze beslissing. Vandaar onze klacht bij de gouverneur", besluit Schrever.

Symbooldossier

Schepen van Participatie Kristin Vangeyte (Open Vld) steekt de hand in eigen boezem. “Ik heb het gevoel dat Den Dok vooral een symbooldossier geworden is. Een symbooldossier dat een sterke vraag naar meer participatie meebrengt. Burgers willen duidelijk meer zeggenschap naast de gevestigde democratische kanalen. Ze willen meer betrokken worden bij beslissingen en ook meer informatie vooraf. Op dit vlak zeg ik persoonlijk mea culpa. We hebben in dit dossier participatief gefaald. Door de snelheid van de te nemen beslissing hebben we geen voorafgaand participatiemoment meer kunnen organiseren. En dat was een fout. Maar dat wij voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op de hoogte zouden geweest zijn, is onjuist. Dat mensen dat anders zien is begrijpelijk. Ik ben er echter van overtuigd dat de participatiemomenten rond Den Bleek de start kunnen zijn van een nieuw inspraakbeleid voor onze stad", reageert schepen Vangeyte.