Kasteel van Viane staat in lichterlaaie Frank Eeckhout en Koen Moreau

31 januari 2020

14u52 356 Geraardsbergen Momenteel woedt een zware uitslaande brand in het kasteel van Viane in Geraardsbergen.

Verschillende brandweerposten stellen alles in het werk om zoveel mogelijk te redden. Over de oorzaak van de brand en eventuele slachtoffers is nog niks geweten.

In 2018 kwam het kasteel in het nieuws toen de rechtbank de Nederlandse eigenaars verplichtte het kasteel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Later meer.