Kapitein Winokio neemt de kinderen mee naar een magische sprookjeswereld Frank Eeckhout

13 oktober 2020

12u44 1 Geraardsbergen Kapitein Winokio neemt op 31 oktober in het Arjaantheater in Geraardsbergen de kinderen mee naar een magische sprookjeswereld. Hij doet dat samen met Mevrouw de Poes en muziekmatroos Ivanov.

De kapitein komt op een kleiner schip dan voorzien want ook hij volgt liefst de veiligheidsmaatregelen. Maar hij blijft wel langer. Zo zal hij op geheel Winokio’s wijze om 14 en om 16.30 uur de kinderen vertellen over sprookjes. De Kapitein gaat terug naar de essentie van de vertelling en voegt er de kracht van muziek en zotte verbeelding aan toe. Samen met Mevrouw de Poes en matroos Ivanov zal hij de sprookjes overgieten met een spannend, ontroerend, fantasie- en leerrijk, grappig en griezelig sausje. Tickets kosten 18 euro en zijn te reserveren via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.72.61.