Kansarme kinderen vergeten weekje hun zorgen tijdens speelvakantie in De Gavers Claudia Van den Houte

10 juli 2019

18u57 0 Geraardsbergen Meer dan negentig kansarme kinderen verblijven deze week op het provinciaal domein De Gavers tijdens de speelvakantie van BiJeVa vzw. Bezielster Anny De Windt zorgt er opnieuw voor dat de kinderen, die anders niet op vakantie kunnen gaan, een weekje kunnen genieten zonder kopzorgen. Onder meer ambassadrice Slongs en Marijn Devalck kwamen langs. Junior Bauwens gaf bokslessen.

Al voor het dertiende jaar op rij houdt bezielster Anny De Windt uit Zottegem met BiJeVa vzw een speelvakantie voor kansarme kinderen op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. De kinderen verblijven er een week in jeugdherberg ’t Schipken in Schendelbeke. Het team van De Windt zorgt voor allerlei activiteiten. Woensdag kwamen er ook weer enkele BV’s op bezoek, zoals BiJeVa-ambassadrice Slongs, vroeger Slongs Dievanongs, en acteur Marijn Devalck alias ‘Boma’. Bokser Junior Bauwens leerde de kinderen enkele bokstechnieken aan. “Ik kom zelf uit een moeilijke gezinssituatie en weet dus perfect wat het is”, vertelt Junior. “De kinderen zijn blij om eens een boksles te kunnen volgens. Een paar kinderen zie ik al een jaar of vier elk jaar terug. Het is fijn om te zien hoe ze er naartoe leven.”

Moeilijke thuissituatie

De kinderen die met BiJeVa op vakantie zijn, komen bijna allemaal uit een moeilijke thuissituatie. Lorenzo (12) woont bij zijn oma en opa omdat zijn moeder het financieel allesbehalve gemakkelijk heeft. “Ik vind het hier leuk. Dit is iets wat ik thuis niet echt kan doen. We zijn hier met veel kinderen samen. Je beleeft hier plezier en maakt nieuwe vrienden”, aldus Lorenzo, die er al voor het derde jaar bij is.

Ik hou van alle kinderen. Anders zou ik ook niet zoveel moeite doen voor hen. Het is belangrijk voor de kinderen en hun ouders dat ze mee op vakantie kunnen gaan en daar eens over kunnen meepraten Anny De Windt, bezielster BiJeVa.

Tommy (16) gaat al sinds hij in het vijfde leerjaar zit met BiJeVa op vakantie en is nu voor het tweede jaar aspirant-begeleider. “Ik kon zelf nooit op vakantie of op reis gaan. Dankzij BiJeVa ben je eens een weekje weg van huis, in een andere omgeving. Dat verlost een beetje. Sommige kinderen hier hebben wel een thuis, maar veel liefde krijgen ze niet. Hier zijn er personen die zich voor hen inzetten. Ik beschouw Anny een beetje als een oma, zoals ze voor heel wat kinderen hier een oma-figuur is. Ik heb zelf nooit een moederfiguur of oma gehad”, zegt Tommy.

Oma-figuur

Anny De Windt zelf is blij verrast om te horen dat ze een oma-figuur is voor de kinderen: “Ik vind dat wel fijn. Ik hou van alle kinderen. Anders zou ik ook niet zoveel moeite doen voor hen. Het is belangrijk voor de kinderen en voor hun ouders dat ze mee op vakantie kunnen gaan en daar ook eens over kunnen meepraten”, aldus Anny. Ze ziet de kinderarmoede met lede ogen stijgen. “Tot twee weken geleden was de deelnameprijs voor liefst 41 van de 93 deelnemende kinderen nog niet betaald. Dat is de eerste keer. We hebben het aantal intussen kunnen herleiden naar 19 kinderen waarvoor er nog niet werd betaald.”

25 euro per kind

Omdat de buitenhuisvakantie bedoeld is voor kansarme kinderen, ligt de deelnameprijs met 25 euro per kind uitzonderlijk laag. “Het kost ons in totaal 280 euro per kind”, zegt voorzitter en Anny’s echtgenoot Toon Depaepe. “Voor de 19 kinderen waarvoor nog niet werd betaald, zullen we wellicht uit eigen kas moeten bijleggen. Maar je krijgt er veel voor terug van de kinderen. Ze houden ons jong en energiek. Mensen staan er vaak niet bij stil hoe het leven is voor mensen die in armoede leven. Een gescheiden moeder die in kansarmoede leeft, heeft drie kinderen die hier alle drie op vakantie zijn.”

De kinderen deden spelletjes rond geluk, zelfvertrouwen en hun talenten ontdekken. Ze dansten, vouwden vliegtuigjes, speelden met ballonfiguren en kregen een ijsje. ‘De Kaaimannen’ trakteerden hen nog op straattheater en zorgen morgen, donderdag, voor een Engels ontbijt. Dan komt normaal ook Johan Boskamp nog op bezoek.