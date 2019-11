Kaatje op bezoek in Sint-Catharinacollege in Moerbeke Frank Eeckhout

15 november 2019

13u05 1 Geraardsbergen De kleuters van het Sint-Catharinacollege in Moerbeke kregen deze week Kaatje van Ketnet Junior op bezoek.

De kleuters van de afdeling in Moerbeke hadden deelgenomen aan een wedstrijd van Ketnet Junior naar aanleiding van de verjaardag van Kaatje. “De kleuters waren verrukt toen ze hoorden dat onze school in de prijzen was gevallen. Onze kleine kapoenen werden door Kaatje getrakteerd op poppenkast en dans. Ze kregen ook nog een verrassingspakket en als klap op de vuurpijl mochten ze met haar op de foto. Van een onvergetelijke dag gesproken", zegt Delfien Reygaert.