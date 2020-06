Exclusief voor abonnees Jurgen De Landsheer legt vanavond eed af als korpschef van politiezone Brussel-Zuid: “Dit is geen vaarwel maar een tot ziens” Frank Eeckhout

22 juni 2020

09u10 5 Geraardsbergen Korpschef Jurgen De Landsheer (42) ruilt na zeven jaar de politiezone van Geraardsbergen/Lierde voor een avontuur bij de politie van Brussel-Zuid. Daarmee keert hij terug naar de plek waar het voor hem eind de jaren negentig allemaal begon. Gisteren legde hij er de eed af. Wij blikken met hem terug op zijn verwezenlijkingen in Geraardsbergen en Lierde en kijken vooruit naar de uitdagingen die hem in Brussel te wachten staan.

Wanneer hij zich vorig jaar kandidaat stelde voor onze politiezone was Jurgen De Landsheer bezig aan zijn tweede mandaat als korpschef in de politiezone Geraardsbergen/Lierde. Hij maakt deel uit van de nieuwe generatie leidinggevenden bij de politie gestoeld op modern leiderschap, innovatie en communicatie en een management dat rekening houdt met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in de brede zin. “Mijn visie vertrekt vanuit een burgergerichte politiezorg met een transparante communicatie en partnerschap met alle actoren binnen de veiligheidsketen", zegt hij.

