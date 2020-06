Jurgen De Landsheer legt met enkele maanden vertraging dan toch eed af al korpschef politiezone Brussel-Zuid Frank Eeckhout

10u37 0 Geraardsbergen Met enkele maanden vertraging heeft Jurgen De Landsheer (42) uit Heldergem maandagavond dan toch de eed afgelegd als korpschef van politiezone Brussel-Zuid. Als was het door de vele interpellaties ook gisteren nog even nagelbijten voor De Landsheer.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar Jurgen De Landsheer heeft dan toch de eed afgelegd als korpschef van PZ Brussel-Zuid. Daar krijgt hij de verantwoordelijkheid over de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. De Landsheer werd al in september voorgedragen als nieuwe korpschef in de Brusselse politiezone aar een politiek steekspel zorgde ervoor dat het nog tot gisteren duurde voor hij ook effectief de functie kon opnemen. Maandagavond sprak hij voor het eerst het politiecollege toe. “De zone Zuid is één van de belangrijkste zones van het land. De uitdagingen zijn talrijk en gevarieerd. Ik ben fier om dit korps te mogen leiden op het pad van de vernieuwing. Mijn visie vertrekt vanuit een burgergerichte politiezorg met een transparante communicatie en partnerschap met alle actoren binnen de veiligheidsketen.”